Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü'ne daha önce başkan yardımcılığı, başkanlık hizmetlerinde bulundum. Kulübü tanıyan, ihtiyaçlarını bilen, nereye taşınması, gitmesi gerektiğini, yol haritasını bilen birisiyim. Hizmet sürem içinde bu dönemde, daha önceki dönemlerde de Galatasaray'ın bir misyonu var. Galatasaray, 1905 yılında lisede talebeler tarafından kurulmuş bir kulüp ama ortaya bir misyon koymuşlar. Türkiye'ye, Türk insanına olimpik sporlarına tanıtmak, Türkler tarafından yapılması ve Ali Sami Yen Ağabey'in ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenmek' misyonu önemlidir. Sonraki yönetimler bu misyonla hizmet etmiştir. Hepimizin amacı Ali Sami Yen Ağabeyimizin misyonunu gerçekleştirmekten ibarettir. Futbol camiası, futbol kulüpleri bulundukları konum itibarıyla bazı konularda hassaslar.

"DÜN MBAPPE'Yİ DUYDUM"

Finansal yapı bu hassasiyetlerin başında geliyor. Bugün gelişen spor dünyası, özellikle futbolda dünyanın nereye gittiğine bakın. Ekonominin hangi boyutlara gittiğine dikkat edin. Şaşırtıcı. Dün bir haber aldım, bildiğiniz gibi Paris Saint-Germain Fransa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi. Bir oyuncusu var Mbappe. Takım değiştiriyor, önümüzdeki sezon Real Madrid'e gidiyor. Kaça alınıyor, kaça satılıyor, önümüzde bir transfer dönemi var. Doğru mu yanlış mı teyit edemedim ama bana söylenen rakam 300 milyon eurolardan başlıyor. Bir oyuncu, bir takımdan diğer bir takıma geçiyor, 2-3 sene kontrat süresini bilmiyorum, oyunculara ödenen parayı düşünün. Bu transfer mukavelesi yapmak için bu mukabil rakamlardan söz ediyoruz.

"EN BÜYÜK TRANSFERİ YAPTIK"

Biz Avrupa'da yarışıyorsak, Avrupalı takımlarla mücadele edeceksek, Ali Sami Yen Ağabeyin dediği gibi yabancı takımları yenmek üzere bir misyonumuz varsa birinci hedef mali yapıyı düzeltmek. Demiyorum ki bir anda Avrupalıların seviyesine çıkarız ama en azından hedef gösterip çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak sürdürülebilir bir mali yapı şart. Bu tespit doğru mu? Kimsenin itirazı yok, nasıl olacak? Biz esas faaliyetimiz olan spordan böyle oyuncu yetiştirip ihraç edip falan para kazanan bir ülke değiliz. Koskoca 80 milyonluk ülkeden 1-2 oyuncu çıkıyor, Avrupa'ya transfer oluyor. Bu transfer bedelleri de 20 milyon euro falan. En büyük transferi biz yaptık, 35 milyon euro. Bunun farkına varmak lazım.

"YENİ SEZONDA KEMERBURGAZ'A GİDECEĞİZ"

Dünyada futbol hem ekonomik hem tesis olarak başka yerlere gidiyor. Florya'daki tesislerimiz 45 sene evvel yapılmış, bir tane çivi çakılmamış. Galatasaray'a hizmet eden bir tesis hüviyetinde değil. Kemerburgaz'da modern, çok güzel bir tesis yapıyoruz. Birinci fazına başladığımız inşaat bitmek üzere. Yeni sezona orada gireceğiz. 14.500 metrekare kapalı alanı var. Florya'da bizim akademi, altyapı, a takımı üst üste koyduğumuz zaman nasıl bir yerleşkemiz vardı, 4500 metrekare içinde sıkışmışız, daralmışız. İki tane esas ölçüde saha var, birisinde maç oynuyoruz, birisinde A takım idman yapıyor. Altyapımız var. Ya sentetikte ya şeyde... Anlatılır gibi değil. Bunun çözülmesi lazım. O itibarla tesisi daha iyi yere taşımak bir, ikincisi Florya arazisi ekonomik değeri olan bir arazi. Tapusu Galatasaray'a ait. O zaman işbilirlik, iş yapma ve fayda yaratma azmi şunu emrediyor; arkadaş ben hem tesislerimi iki misli alana taşıyayım hem stadyuma 5 dakika, çünkü Florya'dan 1 saat, hem onu yapayım hem de Galatasaray ekonomisine destek verecek bir proje üreteyim aynı zamanda da Galatasaray'ın bağımsızlığa kavuşması için gereken durumu hazırlayayım. Bu düşünce dünkü, 1 sene evvelki düşünce değil. 2016-2017'nin düşüncesi bu.

Biz futbol yerleşkemizi Kemerburgaz'a taşıyoruz. 17 Mayıs'ta, önümüzdeki hafta içinde orada bir piknik etkinliğimiz olacak. 17 Mayıs, Galatasaray için çok önemli bir tarih. UEFA Kupası'nın yıl dönümü. Hem kutlamasını yapacağız hem de tesislerimizi göreceğiz. Ben inanıyorum ki oraya gelen arkadaşlar, tesisi, ambiyansı, tabiatı görünce her gün gelirler. Ben oraya gidince keyif alıyorum.

"FİNANSAL YAPI İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

Florya'yı biz boşaltıyoruz, çıkacağız. Amaçlarımızdan bir tanesi Galatasaray'ın finansal yapısını ayağa kaldıracak bir proje uygulanmasıdır. Bunun için de harekete geçtik. Planları daha evvel yaptırmıştık, imar planı hazır. Genel kurula götürdük biz, dedik ki biz Florya'dan çıkacağız. 45 dönüm araziyi alacağız, Kemerburgaz'a gideceğiz diye anlattık. Şöyle böyle yapacağız diye anlattık. Çok enteresandır, Galatasaray dönemindeki bazı ilkler bizim dönemimizde yaşanıyor, bine yakın bir hazirun vardı, oy birliğiyle projeyi yapmamıza onay verdiler. Burası niye önemli, şunun için; çeşitli mülahazalarla bugün bazı arkadaşlar, çünkü seçim sathı mailindeyiz, bu projenin ne olduğunu onlar da biliyor ama akıllara ziyan şekilde 'Bu projeyi yaptırmayız' ifadelerini kullanıyor. Onlara tavsiyem, bu yanlış bir ifade. Bu projenin yapılmasını genel kurul oy birliğiyle aldı. Şartları şurtları belli. Tamamen alınan yetkiye bağlı olarak burası Galatasaray'ın mali yapısını düzeltmek için yapılıyor. Gereken yapılacak. Ama şu ifadeyi kullanırsan, 'ben burayı yaptırtmam', bu başka bir anlam taşıyor. Hiçbirimiz ne başkan ne üyeler hiç kimse genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Hiç kimse genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Ben bu manada konuşan arkadaşlara bunu hatırlatmak istiyorum. Galatasaray'a yeni usüller, ananede olmayan konuşma tarzları bize yakışmıyor. Önemli bir camiayız. Bu camiaya yakışmaz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL BAŞARI..."

Sürdürülebilir finansal başarıyı sağlamamız çok kolay. Yaptığımız projeler itibarıyla... Genel kurula bu projeyi anlattığımız zaman oy birliğiyle 'evet' demiştir. Camiama teşekkür ediyorum. Başarılı iki yıl geçirdik arkadaşlarımızla beraber. Bu başarının faturasını, çok çalıştık falan oraya çıkarmıyorum. Her seferinde de söylüyorum, biz başarılı bir yönetimsek 2 sene içinde en büyük pay genel kurul üyelerinin ve taraftarlarındır.

Her maç 52 bin kişiye oynuyoruz, hangi maç olduğu önemli değil, her maç 52 bin. Bunlar duyulmuş olmuş vakalar değil. Hepsinin altında Galatasaray'ın başarısı, seyir zevki yatıyor. O kadar iyi seviyeye getirdik ki futbolu, Ticaret Odası bile bize bir kontenjan ayırın diyor, bu çok önemli. Elbette ki Ticaret Odası önemli bir kurum. Galatasaray maçlarında her zaman kontenjanları vardır.