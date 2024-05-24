THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Berlin'de oynanacak final four maçında Panathinaikos ile karşılaşacak. Sporseverler mücadele öncesinde detayları merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.