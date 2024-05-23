💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 23 Mayıs Çarşamba 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Mayıs Çarşamba Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Mayıs Çarşamba Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2024- 22:11