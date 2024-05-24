Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 24 Mayıs Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

24 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Mayıs Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,20 (Alış) - 32,21 (Satış)

EURO: 34,81 (Alış) - 34,84 (Satış)

STERLİN: 40,61 (Alış) - 40,82 (Satış)

1 DOLAR = 32,21 TL

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👉24 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.412,54

Gram altın satış: 2.412,85

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.952,00

Çeyrek altın satış: 4.016,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.928,00

Yarım altın satış: 8.025,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.808,00

Tam altın satış: 16.000,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.324,00

Cumhuriyet altını satış: 16.570,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.150,00

Ata altın satış: 16.417,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Mayıs Cuma günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.