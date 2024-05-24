Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. 3 büyük kulüpler gelecek sezon iddialı hamleler yapmak için geri sayıma geçti. Ezeli rakiplerin transfer döneminde bomba isimlere yöneleceği ve önemli yıldızları Türkiye'ye getireceği öğrenilmişti. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, çok sürpriz bir futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte transferde yılın kapışmasının detayları... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2024- 09:46