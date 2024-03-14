GALATASARAY HABERİ: 4 yıldız ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 10 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor. Bu seri esnasında 4 yıldız isim ön plana çıktı. İşte o yıldızlar ve performansları...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024- 11:08
Zirvede oturduğu Süper Lig'de 10 haftadır kazanan Galatasaray'da 4 oyuncu, bu maçların hepsine ilk 11'de başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, takımın vazgeçilmezleri olan Fernando Muslera, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, performanslarıyla takıma büyük katkı yaptı.
Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, 10 maçlık galibiyet serisinde 4 defa kalesini gole kapadı.