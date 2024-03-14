GALATASARAY HABERİ: 4 yıldız ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 10 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor. Bu seri esnasında 4 yıldız isim ön plana çıktı. İşte o yıldızlar ve performansları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024- 11:08