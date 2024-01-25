Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'la kozlarını paylaştı ve mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu ve "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazanmak önemli. Teker teker gitmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor. Şampiyonluğa oynuyoruz ve akan oyun olmalı. Onların böyle oynaması bizi zorluyor.