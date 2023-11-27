Galatasaray'da saha içi gösterdiği performansla ve saha dışında da örnek hareketleriye taraftarın bir anda sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Wanda Nara ile tekrardan nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Icardi-Wanda çifti nikah tazelemeye hazırlanırken Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan ise çifte sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Wanda Nara, Gente dergisine verdiği demeçte Mauro İcardi'nin 10 yıl sonra kendisine yeniden evlenme teklif ettiğini açıkladı. Nara, "İcardi bir düğün daha önerdi ama bunu organize edecek vaktimiz olmadı. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak bunun Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi.

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan Mauro İcardi'ye efsane bir teklif geldi. Timur'un, "Şampiyon olalım. Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım. Tüm dünya boğazın incisine geliyor" dediği öğrenildi. Başarılı futbolcunun, bu öneriyi Wanda Nara'ya götüreceği ifade edildi.

Wanda ile İcardi'nin düğünü Çırağan'da olursa hem dünya çapında futbol yıldızları hem de Arjantin sosyetesinin önemli isimleri Türkiye'ye gelecek.