G.Saray'dan UEFA'ya şikayet! Kopenhag...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başladı.
Sarı-kırmızılılar ilk maçına Kopenhag karşısında çıktı.
Müsabakada son dakikalarda goller bulan Cimbom, durumu 2-2'ye getirdi ve maç böyle bitti.
Mücadelenin bitiminden az süre geçtikten sonra bir haber gündeme bomba gibi düştü.
Kopenhag kalecisinin sosyal medyadan paylaştığı gönderiye, Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.
Fanatik'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçti.
Sarı-kırmızılı ekibin hukuk departmanı yapılan paylaşımı UEFA'ya taşıyor.