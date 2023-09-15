Galatasaray transfer sezonunun bitimine saatler kala transferlerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. İşte genç yıldızın sözleşme detayları...

Kulüpten yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir.