Süper Lig devi Galatasaray, Eylül ayının bitmesine az bir süre kala yoğun fikstürün içine girmeye hazırlanıyor.
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan skandal Galatasaray paylaşımı!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası Danimarka temsilcisinin kalecisi Kamil Grabara'dan skandal bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu 1. sırada tamamlayan Cimbom, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.
Ön eleme maçlarında hata yapmayan sarı-kırmızılılar, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı.