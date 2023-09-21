KAMIL GRABARA'NIN PAYLAŞIMI YOĞUN TEPKİ ALDI

Kopenhag'ın 24 yaşındaki file bekçisi, "Bu b*k çukurundan üç punla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarından Grabara'ya ise yoğun tepki yağdı.