İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Zirvede kim var?

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Zirvede kim var?

Trendyol Süper Lig'in transfer döneminin kapanmasına saatler kala takımların kadroları belli oluyor. 2023/2024 sezonu flaş transferlere tanık oldu. Dünya yıldızlarının akın ettiği Türkiye'de en değerli futbolcu sıralaması merak konusu oldu. İşte sizin için derlediğimiz Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2023- 20:44 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023- 20:44