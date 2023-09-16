Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, kendi dönemlerinde gerçekleşen transferlere dair detaylı bilgi verdi. "Her türlü denetime hazırım" diyen Erden Timur, "Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlendi.

İşte Erden Timur'un açıklamalarından satır başları:

Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu, 32 yaşındalar. Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde.

"ZIYECH PSG'YE GİDECEKTİ"

Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon euro'ya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi.

Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız."

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ KADRO"

Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var.

Değer olarak Türk futbolundaki en yakın kadronun 5-6 katı seviyede oyuncular almışız. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımların maaş ortalaması 290 milyon euro, biz bu bütçenin yarısını bile karşılayamayız. O yüzden kaynaklarımızı artırmak zorundayız.

"YAKLAŞIK 50 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK"

Öte yandan G.Saray'da Erden Timur, Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu'nda 2023-24 sezonunda oyunculara 49.1 milyon Euro (yaklaşık 1.4 milyar TL) net ücret ödeneceğini açıkladı. Bu ücretin 10 milyon Euro'luk kısmı, sponsorlar tarafından karşılanacak.

Biz Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir bütçelerine nasıl ulaşabiliriz? Yapamıyorsak, küçülelim demek doğru. Kulübü riske atmamak adına. Ancak üyelerimizin bir oran olarak sorgulama yapması gerekiyor.

Geçtiğimiz sezonun geliri 79.9 milyon euro, bu sezon 218 milyon euro. Bunu yayın geliri bu kadar düşmüşken yaptık. Bu aslında doğru yapılanmayla gelirlerimizin nereye çıkabileceğinin göstergesi.

"HER TÜRLÜ DENETİME HAZIRIM"

Lütfen TFF, UEFA bizi denetlesin. Ahlaklı bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı; bilmeden, verisiz eleştirmek olmamalı. Zerre kadar bir şey olmadığını anlatmak için aylarımı harcamaya hazırım. Rakip takımlar hep böyle şeyler konuşuyorlar. Her türlü denetime hazırım!

Ben sadece futbol ile ilgilenen bir kişi olarak lanse ediliyorum ama 'giderlerin sorumlusu' diyebilirim. Transferlerin yüzde 70-80'ini tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin çok büyük bir kısmında da çok büyük emeğim var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum.

"İLK 20'DEYİZ"

En çok gelir elde eden 20 kulüp arasında biz de yer alıyoruz. Yayın gelirlerini çıkardığımız zaman ilk 10'a giriyoruz. Newcastle United'ın 212 milyon euro geliri var, 146'sını yayın gelirinden alıyor adam. Biz 240 milyon euro'nun 10'unu yayından alıyoruz.