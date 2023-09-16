Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, Riva projesi hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Kulüplerin yaşaması için gelirlerini arttırmaya ihtiyacı var. Galatasaray tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz 200 küsur milyon Euro'nun üzerine çıkıyor. Bu sponsorluk arama çalışmalarımız bitmiş değil.

"170 MİLYON DOLAR'LIK GELİR"

Önümüzdeki haftaya geldiğimiz zaman Florya arsasının satın alınan 1 milyar 85 milyonluk bedeli tamamen ödenmiş olacak. Galatasaray'ın Riva projesinin, bugüne kadar yaklaşık 170 milyon dolar'lık bir getirisi var.

"HAYIRDA DA YARIŞMALIYIZ"

Diğer kurumların da bizim gibi bu hassasiyeti kaybetmemesi önemli. Yeşil sahada olduğu gibi hayırda da yarışmalıyız. Galatasaray gereğini yapmıştır.