Galatasaray'ın Ndombele transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Tanguy Ndombele'den o takıma ret! Galatasaray'a transferi...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne listelerin verileceği son gün Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı. Fransız yıldızın sarı-kırmızılılarda forma giymek için o takımı reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle yankı uyandırdı.
Dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayan Cimbom, iddiasını konuşturdu.