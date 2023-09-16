Fenerbahçe ve Galatasaray transfere milyon Euro'lar harcadı! Zirvedeki isim şaşırttı

Son dakika spor haberleri: Ülkemizde 2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Takımlar gerek kadrosuna kattığı gerekse gönderdiği futbolcularla Avrupa piyasasında adından söz ettirirken, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde öne çıkan takımlar oldu. İki ezeli rakip birçok isimde yine karşı karşıya gelirken, transferler için milyon Euro'lar harcandı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bilançoları, kadrosuna kattığı oyuncular ve zirvedeki o futbolcu... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)