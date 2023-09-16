Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 15 Eylül Cuma günü saat 00.00 itibarıyla sona erdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray transfere milyon Euro'lar harcadı! Zirvedeki isim şaşırttı
Son dakika spor haberleri: Ülkemizde 2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Takımlar gerek kadrosuna kattığı gerekse gönderdiği futbolcularla Avrupa piyasasında adından söz ettirirken, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde öne çıkan takımlar oldu. İki ezeli rakip birçok isimde yine karşı karşıya gelirken, transferler için milyon Euro'lar harcandı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bilançoları, kadrosuna kattığı oyuncular ve zirvedeki o futbolcu... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Özellikle geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı transferler dünya basınında geniş yer buldu.
F.BAHÇE'DE 7 AYRILIK
Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giderken, 7 isimle bonservis kazanarak yollarını ayırdı.