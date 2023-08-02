UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Zalgiris'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar Dries Mertens'in muhteşem golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve adını 3. tura yazdırdı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray 2-2'nin rövanşında Zalgiris'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2 öne geçen G.Saray adını 3. tura yazdıran taraf oldu.

RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA

G.Saray'ın Devler Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Ludogorets'i safdışı bırakan Olimpija Ljubljana oldu. 3. tur maçları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

YENİLER TRİBÜNDE

Sarı-kırmızılı ekibin transfer görüşmeleri yürüttüğü Kerem Demirbay karşılaşmayı tribünden izledi.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Kerem, Zalgiris karşılaşmasını tribünde takip etti. Tecrübeli orta saha oyuncusuna taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca sakatlığı bulunan Lucas Torreira ile UEFA listesinde yer almayan yeni transferlerden Wilfried Zaha da tribünde yer aldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, yeni sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonunda yeni transferler için düzenlenen imza töreni ve açık antrenmanı 35 bin kişinin izlediği sarı-kırmızılı ekibin ilk iç saha maçında tribünler neredeyse tamamen doldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens'in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

19. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.

24. dakikada Galatasaray yine Oliveira'yla gole yaklaştı. Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.

28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

GOL! 31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ön direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası üzerindeki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

64. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem son çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens çok sert vurdu, kaleci Gertmonas 2 hamlede topa sahip oldu.

66. dakikada Zalgiris etkili geldi. Kendi yarı sahasında meşin yuvarlakla buluşan Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.