GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten Zalgiris ağlarına muhteşem gol!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu'nun 31. dakikada kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara gönderdi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 22:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023- 22:31
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu'nun 31. dakikada kullandığı köşe vuruşunda topla buluştu. Ceza sahası dışından gelişine sert bir vuruş yapan Mertens, topu Litvanya ekibinin ağlarına gönderdi.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır.