Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön elemeleri ilk maçında Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Şampiyonlar Ligi ön elemesi çok değerli, çok önemli. Gruplarda yer alabilmek için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz bugün.

Geçen sezon Mertens ne kadar 10 numara pozisyonunda görünse de rakibi karşılarken hep ikiliydi. Aldığımız oyuncular hep buna uygun oyuncular. O nerede oynayacak falan konuşuluyor ama elimizdeki oyuncuların hepsi her yerde oynayacak oyuncular. Zaniolo, Zaha, Bakambu... Kerem için de zaman zaman farklı mevkiler sağ, sol, ikinci forvet genlerinde var. Önde yine daha mobil, kaleye yakın olan, forveti ikileyecek oyuncu... Angelino transferi de önemli. Abdülkerim de hücuma çıkan oyuncu. Ceza sahası içinde olmak, sonlandırmak önemli bizim için... Angelino hücumda çok etkili, orta kalitesi çok yüksek. Tüm oyuncularımızdan maksimum verimi alacağımız bir yıl olacağına inanıyoruz.

Ön bölgede genç ve enerjik dörtlümüz var. Rakibimizin savunması daha yavaş görünüyor. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Kazanmak için sahada olacağız.