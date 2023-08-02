Galatasaray Zalgiris maçı sonrası Dries Mertens: Kaybetme lüksümüz yoktu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Zalgiris'le karşı karşıya geldi ve maçı 1-0 kazanmasını bildi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Dries Mertens açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, "Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Kaybetme lüksümüz yoktu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 23:47 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023- 23:48
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, Dries Mertens açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Bu gole daha önce çalışmıştık. Kerem ortaladı, top bana geldi ve güzel bir gol oldu. Hazır olmalıyız bir sonraki tura. Hiçbir rakip kolay değil. Tüm takımlar iyi ve liglerinde şampiyon olmuş takımlar. Bize de yeni oyuncular geldi, onlarla birlikte çıkıp oynayacağız. Kolay değildi. Bir üst tura yükseldik ama bu maçtan çıkarılacak dersler var. Kaybetme lüksümüz yoktu.