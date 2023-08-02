Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yendi. İlk maçta 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip adını üst tura yazdırdı. Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu mücadeleden sonra konuştu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Geçen haftadan daha iyi çalıştık, rakiplerin eksiklerine. Öyle maça hazırlandık. İstediklerimizi yaptık ama bir türlü o golü bulamadık. Golü bulmamız bize moral oldu. Gerçekten güzel bir gol attı Dries, ona yakışır bir goldü. Böyle maçlar, böyle rakiplere karşı bilhassa zor oluyor. Sıcaklar, adaptasyon kısmı... Böyle kompakt savunma düşünen takımlara karşı oynamak zor. Önemli olan galibiyetti. Yavaş yavaş takım oturuyor. Çok daha kaliteli bir takım olacağız. Şimdi Ljubljana ile karşılaşacağız. İnşallah güzel olur ve gruplara katılırız. Galatasaray'ın yeri orası. Hattah hedeflerimiz daha yüksek...