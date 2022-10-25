Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım mücadelede 2-0 öne geçmesine karşın, maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın skorundan daha çok hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışılırken, özellikle Sacha Boey'a gösterilen direkt kırmızı kart taraftarları çılgına çevirdi. Benzer pozisyonun Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest-Liverpool maçında yaşandığı ve sarı kart gösterildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray, 45 bin taraftarının desteğiyle Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Mücadele 2-2'lik skorla sona ererken, hakem Ali Palabıyık'ın kararları maçın önüne geçti.

Mücadelenin 31. dakikasında Sacha Boey ile Daniel Candeias arasında geçen pozisyonda, Ali Palabıyık genç sağ bekin rakibini tuttuğu gerekçesiyle direkt kırmızı kartına başvurdu.

VAR DEVREYE GİRMEDİ

Sarı-kırmızılı oyuncular bu pozisyona itirazda bulunurken, kaptan Fernando Muslera da sarı kart gördü. Pozisyonda ise VAR devreye girmedi.

Karşılaşma sonrasında başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur sert açıklamalar yaparak hakem Ali Palabıyık'ı hedef aldı.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

AYNISI PREMIER LİG'DE YAŞANDI

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Joe Gomez hemen hemen aynı yerde rakibini yere indirdi ve maçın hakemi tarafından sarı kart gösterildi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyonun aynı olduğunu öne sürerek hakem Ali Palabıyık için yoğun eleştirilerde bulundu.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.