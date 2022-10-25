Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray, 45 bin taraftarının desteğiyle Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Mücadele 2-2'lik skorla sona ererken, hakem Ali Palabıyık'ın kararları maçın önüne geçti.
Mücadelenin 31. dakikasında Sacha Boey ile Daniel Candeias arasında geçen pozisyonda, Ali Palabıyık genç sağ bekin rakibini tuttuğu gerekçesiyle direkt kırmızı kartına başvurdu.
VAR DEVREYE GİRMEDİ
Sarı-kırmızılı oyuncular bu pozisyona itirazda bulunurken, kaptan Fernando Muslera da sarı kart gördü. Pozisyonda ise VAR devreye girmedi.
Karşılaşma sonrasında başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur sert açıklamalar yaparak hakem Ali Palabıyık'ı hedef aldı.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
AYNISI PREMIER LİG'DE YAŞANDI
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Joe Gomez hemen hemen aynı yerde rakibini yere indirdi ve maçın hakemi tarafından sarı kart gösterildi.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyonun aynı olduğunu öne sürerek hakem Ali Palabıyık için yoğun eleştirilerde bulundu.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.