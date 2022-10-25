GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı"
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Sacha Boey, mücadelenin 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kart görmüştü. A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen'in iddiasına göre hakem Ali Palabıyık, pozisyonda VAR tarafından çağırılmış ancak izlemeye gitmemiş. Tüzemen olayı "Sacha Boey'in kırmızı kartından sonra Ali Palabıyık, VAR hakemi Koray Gencerler tarafından çağrıldı. Palabıyık, Gencerler'e 'Sen bana ne sunacaksın, ben pozisyonu gördüm, gelmiyorum' diye yanıt vermiş." şeklinde açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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