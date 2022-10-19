Yaz transfer döneminin şampiyonu Galatasaray, yıldız isimleri kadrosuna katsa da beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, iyi performansıyla yine adından söz ettirdi. Yönetim, Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı nedeniyle bu bölgeye alternatifini hazırlarken, bu ismin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Inaki Pena'nın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray şu ana kadar taraftarını mutlu eden bir grafik sergileyemedi. Sarı-kırmızılılarda öne çıkan isimse kaleci Fernado Muslera oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; 36 yaşındaki deneyimli file bekçsinin alternatifini arayan Galatasaray, geride bıraktığımız sezon kiraladığı Inaki Pena'yı gündemine aldı. Aslan, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'nın durumunu takip ediyor. Bu yıl forma şansı bulamayan 23 yaşındaki İspanyol eldiven için sezon sonunda girişim yapılması düşünülüyor.

Fakat genç kaleciye güvenen Barça da harekete geçme kararı aldı. İspanyol basını, sözleşmesi sezon sonu bitecek Pena'yla 3 yıllık anlaşma yapılacağını iddia etti. Genç kaleci, geçen sezon G.Saray'da 8 karşılaşmaya çıkmıştı.



