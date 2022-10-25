Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılı camianının hedefi haline geldi. Ali Palabıyık'ın kararları sonrası Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un eşinin "hırsız" şeklinde paylaşım yaptığı Ali Palabıyık'la ilgili MHK kararını verdi.

Heyecan dolu karşılaşmanın 31'inci dakikasında Alanyaspor'un yarı alanından havalandırılan topa Daniel Candeias hareketlenmek istedi. Fernando Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Sacha Boey rakibini topsuz alanda durdurmaya çalıştı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Sacha Boey'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera düdük sonrası duran topu tribünlere vurdu. Fernando Muslera daha sonra hakemin bu kararına tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi yoğun itirazlarına devam edince Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Fernando Muslera'yı diğer takım arkadaşları kalesine doğru gönderdi.

Galatasaray resmi Twitter hesabı bu kart sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.

PALABIYIK KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray- Alanyaspor arasında oynanan maçta ağır eleştirilere hedef olan hakem Ali Palabıyık en az 3-4 hafta kızağa çekilecek. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yönetimini beğenmediği Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrası genel anlamda başarısız bulunduğu için bir süre düdüğünü kullanamayacak.

Sarı-kırmızı takım, iki farklı önde iken, 32. dakikada Sacha Boey'nin ikili mücadelede Candeias'a yaptığı faulü kırmızı kartla cezalandıran FIFA kokartlı hakemin kararı, MHK'de de kabul görmedi. Kurul, olayın içindeki oyuncuların; kaleci Muslera, Boey ve Candeilas'ın pozisyonlarını inceledikten sonra bariz gol şansı yerine "sarı kartın" yeterli olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Alanyaspor'un 42. dakikada beklediği penaltı pozisyonunda ise Palabıyık'ın kararı desteklendi.

VAR KARIŞAMAZ

Galatasaraylı Boey'in atıldığı pozisyon kafaları karıştırdı ve yorumcular farklı değerlendirmeler yaparken, 'Video Asistan Hakem'in (VAR) kırmızı karta karışma yetkisi olmadığı bildirildi. VAR protokolüne göre Riva'daki görevli isimler, hakemlerin benzer uygulamalarında inisiyatifi sahadaki hakeme bırakmak zorunda... "VAR niye hakemi uyarmadı?" şeklindeki eleştiriler TFF hakem eğitmeni Hugg Dallas tarafından da yanlış bulundu. Dallas'ın kırmızı kartla ilgili olarak, "VAR bu karara karışamaz" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

NE İSA'YA NE MUSA'YA

Avrupa'da yönettiği maçlarla UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'nin beğenisini kazanan Ali Palabıyık, Süper Lig'de iki sezondur tatmin edici performans sergileyemiyor. Bu yıl Avrupa arenasında 6 maçta düdük çalan ve son olarak 13 Ekim'deki PSV- FC Zürih müsabakasında görev yapan deneyimli hakem, Türkiye'de ise bu sezon beş maça çıktı.

Sarı- kırmızılı kulüp tarafından "kara listeye" alınan Palabıyık, geçen sezon Çaykur Rizespor- Galatasaray müsabakasını gereğinden fazla oynattığı ve uzatmanın 10. dakikasında Morutan'ın attığı golle kazandığı için Karadeniz ekibi tarafından da "istenmeyen hakem" ilan edilmiş ve uzun süre maç alamamıştı.

Palabıyık, bu sezonun 4. haftasında golsüz sonuçlanan Trabzonspor- Galatasaray maçındaki yönetimi nedeniyle iki takımdan da övgü almıştı. FIFA kokartlı hakemin, Alanyaspor karşılaşmasından sonra eleştirilere maruz kalması ve atamanın manidar bulunması, MHK cephesinde karşılık görmedi.