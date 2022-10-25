Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da üst üste yaşanan puan kayıpları can sıkıyor. Sarı kırmızılılarda başta Alanyaspor maçı olmak üzere, geride kalan haftalarda verilen hakem kararları eleştiriliyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da eleştirilerden nasibini alıyor. Yönetim ise Buruk'un alternatiflerini şimdiden belirledi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da üst üste yaşanan puan kayıpları can sıkıyor. Sarı kırmızılılarda başta Alanyaspor maçı olmak üzere, geride kalan haftalarda verilen hakem kararları eleştiriliyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da eleştirilerden nasibini alıyor. Büyük umutlarla takıma gelen ve yıldızlarla dolu bir kadronun başına geçen Buruk, beklentileri henüz karşılayamadı. Öte yandan yönetim, şimdiden genç teknik adamın alternatiflerini belirledi. Buruk ile yolların ayrılması durumunda, en az ezeli rakibi Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus kalibresinde bir ismi getirmek isteyen yönetimin gündemindeki antrenör ise ortaya çıktı.

Son dönemde Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili tartışmalar başlamıştı. Ancak yönetim Buruk'un yerine henüz bir teknik adamla resmi olarak görüşmedi. Ancak olası ayrılık ihtimali için gözler boştaki isimlere çevrildi.

Fotomaç'ın haberine göre; boştaki Tedesco'ya şüpheli yaklaşılan sarı-kırmızılılarda, oklar Marcelo Bielsa'yı gösteriyor. Leeds'den geçtiğimiz şubat ayında ayrılan 67 yaşındaki Arjantinli hoca, en kuvvetli aday olarak gözüküyor.