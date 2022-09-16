İspanya'nın en çok satan spor gazetesi Diario AS'ın uluslararası futbol bölümü direktörü Jorge Garcia, Radyospor'a konuştu. Garcia, Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata hakkında şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray'ın Juan Mata transferi için flaş sözler! "Türkiye'ye tatile gelmedi"
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılıların yeni transferi Juan Mata'yı Diario AS'tan Jorge Garcia değerlendirdi. Garcia Mata için, "Onu çok iyi tanıyanların söylediği ortak şey; Türkiye'ye tatil için gelmediği yönünde. Türkiye'ye tatil için gelmedi Mata." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
''Galatasaray'ın Juan Mata'yı transferi hiçbir şekilde sürpriz değil; çünkü Galatasaray çok önemli futbolcular aldı. Büyük bir kulüp. Mata gereksinimleri büyük olan böyle bir kulübe geliyor; o nedenle şaşırdığımız bir transfer olmadı. Aslında Mata'ya Machester United'tan ayrıldıktan sonra çok önemli teklifler geldi. İspanya'dan geldi, Asya'dan da çok önemli paralar teklif edildi. Ama Mata bunları kabul etmedi."
"Kazanmayı arzulayan, şampiyonluk için oynayan bir kulüpte olmak istedi. Galatasaray şampiyonluk ve kupa baskısının olduğu bir kulüp, tam da Mata'nın istediği gibi; çünkü o kariyeri boyunca hep baskının olduğu ortamlarda oynamaya alıştı. Galatasaray'a gelirken, Manchester United'ta oynarken Old Trafford'ta hissettiği baskılı ve ateşli taraftar topluluğunu bulacağını düşündü ve kariyerinin son aşamasında aynı çoşkulu ve yarışmacı ortamda olmayı tercih etti."