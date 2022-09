"Belki, United'ta son sezonunda çok fazla forma şansı bulamadı; ama onu çok iyi tanıyanların söylediği ortak şey; Türkiye'ye tatil için gelmediği yönünde. Türkiye'ye tatil için gelmedi Mata. Yarışmak ve başarılı olmak için geldi. Futbolunun son aşamasında lig şampiyonluğu da yaşamak istiyor. 34 yaşında olması, Juan Mata gibi bir oyuncuyu etkilemez; çünkü o her zaman, her koşulda kendine iyi bakar, oynamasa bile her an kendini hazır tutar. Çalışmayı çok seven bir karakter. Tüm kariyeri boyunca böyle olmuştur. Hiçbir zaman kendini bırakmadı; fizik güç açısından hiçbir zaman düşüş yaşamadı. Vasatlığı hiç kabul etmedi. Her zaman takımı için hazır oldu."