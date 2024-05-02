Sabah'ın haberine göre Boey'in bireysel hocasıyla uzun süredir çalışan Barış Alper, ayrıca Almanya'daki uzmanlardan fiziksel durumuyla ilgili sürekli rapor alıyor.

HER YERDE OYNADI! Bu sezon 7 kez sol, 6 kez sağ bekte, 9 defa sol, 26 asıl mevkisi sağ kanatta, 3 defa da santrforda ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, zaman zaman da yaşanan sakatlıklar nedeniyle mücadeleler sırasında bölgesini değiştirmişti.