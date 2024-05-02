GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'dan Sacha Boey taktiği! Performansı böyle artmış
Trendyol Süper Lig'de 93 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı-kırmızılıların önemli kozu olmaya devam ediyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın yükselen performansındaki Sacha Boey taktiği...
Galatasaray'da gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezi arasına giren ve birçok mevkide oynayan Barış Alper Yılmaz'ın başarılı performansının arkasındaki nedenlerden biri de yaptığı özel antremanlar.
Özellikle bu sezon formunu ciddi şekilde artıran 23 yaşındaki oyuncu, ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in izinden gidiyor.
Fransız sağ bek, Florya'daki idmanların dışında özel performans antrenörü ile yaptığı çalışmaların ödülünü Bundesliga devine giderek almıştı.
Sabah'ın haberine göre Boey'in bireysel hocasıyla uzun süredir çalışan Barış Alper, ayrıca Almanya'daki uzmanlardan fiziksel durumuyla ilgili sürekli rapor alıyor.
Eksiklerini uzman desteğiyle kapatan genç futbolcu, 6 gol-8 asistle sezona damgasını vurdu.
HER YERDE OYNADI!
Bu sezon 7 kez sol, 6 kez sağ bekte, 9 defa sol, 26 asıl mevkisi sağ kanatta, 3 defa da santrforda ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, zaman zaman da yaşanan sakatlıklar nedeniyle mücadeleler sırasında bölgesini değiştirmişti.