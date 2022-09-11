Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu'yla geri dönüşe imza atarak maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bafetimbi Gomis, 50. ve 69. dakikalarda ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 16. dakikada Stephane Bahoken ve 90'da Sadık Çiftpınar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 4 maça çıktı ve 13 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 2 maç sonra kaybetti ve 6 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

YUSUF DEMİR ve MILOT RASHICA İLK KEZ!

Transfer döneminin son saatlerinde transfer edilen Yusuf Demir, 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Milot Rashica ise 83. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

YENİ TRANSFERLERDEN 3'Ü KULÜBEDE

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 3'ü maç kadrosuna alındı.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa müsabakasında bu oyunculardan Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, kadroya girebildi.

Antrenman eksikliği olan Mauro Icardi ile Juan Mata haricinde 21 kişilik müsabaka kadrosuna yazılmadı. İki futbolcu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Icardi'ye çocukları da eşlik etti.

KASIMPAŞA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Daniel Graovac, Sadık Çiftpınar, Ahmed Mortadha Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Bersant Celina, Stephane Bahoken 11'i ile başladı.

Ev sahibi takımda Erdem Canpolat, Jeffrey Kevin Van Homoet, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Emin Engin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Turgay Gemicibaşı ile Ali Sühan Demiral yedek bekledi.

Şenol Can, geçen hafta 2-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinde 11'de oynayan Turgay'ı yedeğe çekerken yerine yeni transfer Tirpan'ı sahaya sürdü.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarı, deplasmandaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, müsabaka için kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında özellikle yeni transferler olmak üzere tüm oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.

Ev sahibi takım tribününde ise boşluklar dikkat çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan faulü Eysseric kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

GOL! 16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.

GOL! 20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün'e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.

29. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda top direkten döndü.

35. dakikada Celina'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Tirpan'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu Muslera son anda kornere tokatlayabildi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

GOL! 49. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Oliveira'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

67. dakikada Boey'un pasıyla altıpas önünde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılmasına rağmen dengesini kaybederek yere düştü. Fransız futbolcunun yerdeyken vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.

GOL! 69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta top ağlara gitti: 1-3.

GOL! 90. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan Aytaç Kara'nın kullandığı kornere altıpasta yükselen Sadık Çİftpınar kafayla topu ağlara yolladı: 2-3.

90+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul, topun ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.