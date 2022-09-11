Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Gomis ve Mertens ile...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılardın 2 golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kerem, "Gomis de Mertens de maç öncesi 'Gol atacaksın, sevinçlerini düşün' dediler. Takıma verdiğimiz katkı çok önemli. Yunus harika oynadı bence, asistini de yaptı. Mertens müthiş oynadı yine. Bu takım arkadaşlığımızı devam ettireceğiz, takıma katkı vermek çok önemli." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 22:21