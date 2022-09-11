Mauro Icardi ve Juan Mata Kasımpaşa-Galatasaray maçında tribünde!

Mauro Icardi ve Juan Mata Kasımpaşa-Galatasaray maçında tribünde!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Juan Mata ve Mauro Icardi, mücadeleyi tribünden takip etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 19:58