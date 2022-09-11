Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazanırken, maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bugünkü maçın skoru bizim için çok daha farklı olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

Henüz 1. dakikada net bir gol kaçırdık. Golün dışında çok net pozisyona da girdik. Kanatları etkili kullandık. Maçın bütün bölümlerinde oyuna hakim olan taraftık. Rakibimize net pozisyon vermedik. Bir takım ruhu oluştu.

Bugünkü maçın skoru bizim için çok daha farklı olması gerekiyordu. Takım oyunu ortaya çıktı, takımımızın bir ruhu oluştu. Bu akşam televizyonun başında oturan insanlara güzel bir maç izlettik. Televizyon başına geçen futbolseverlere güzel bir maç izlettirdik. 90. dakikada 3-2 oldu. Son 3-4 dakika "Acaba 3-3 olur mu?" korkusu yaşadık ancak o son 3-4 dakikada bile net pozisyonlar kaçırdık.

İstekli ve arzuluyduk. Top bizdeyken iyi hücum ettik. Onun dışında da çok fazla gol kaçırdık. Skorun çok daha farklı olması gerekiyordu. Takım oyunu ortaya çıktı, takımımızın bir ruhu oluştu. Oyun kültürümüz her geçen gün artıyor. Kerem'in ihtiyacı olan şey goldü. İlk golünü attı ve devamı da geldi. Önümüzdeki maçlarda daha da çok atacak. Kerem'e güveniyoruz.