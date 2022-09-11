Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederken maçın ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Seyir zevki yüksek olan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederken maçın ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Seyir zevki yüksek olan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Lig uzun bir maraton, henüz çok başındayız. Şampiyonluk falan konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 oyuncu ayrıldı, 13 oyuncu geldi. Yeni bir takımız. Çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır."

"Tam randımana geçtiğimiz zaman, bambaşka bir Galatasaray izleyeceğimizi taraftarlarıma vadediyorum."

"Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da olmayı kim istemez? Galatasaray'ın her sene Avrupa'da olması gerekir."

"Galatasaray daha iyi günler için çalışıyor. Güzel bir Galatasaray seyrettik. Tam randımana geçtiğimiz zaman, bambaşka bir Galatasaray izleyeceğimizi taraftarlarıma vadediyorum. Seyir zevki yüksek bir takım olacağız."