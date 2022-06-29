Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Marcao'nun talipleri artıyor. Sevilla ve Zenit, Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken Benfica'nın da 26 yaşındaki futbolcuya talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden biri olan Marcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın transferi için Rusya'dan Zenit ve İspanya'dan Sevilla, sarı-kırmızılılara resmi tekliflerini sunarken, pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

BENFICA DA İSTİYOR

Kulislerde konuşulan bir iddiaya göre ise Benfica da Marcao'yu transfer gündemine aldı. Takvim'in haberine göre; Portekiz kulübünün şu ana kadar Galatasaray'la herhangi bir görüşme yapmadığı ancak kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

SEVILLA'YA SICAK BAKIYOR

Şu anda masadaki en aktif kulüp olan Sevilla son olarak Galatasaray'a 12 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yapmıştı. Marcao'nun İspanyol kulübüne gitmeye çok sıcak baktığı ancak Zenit konusunda mesafeli olduğu belirtiliyor.

15 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA OLMAZ

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki bir teklifin değerlendirmeye alınmayacağını Marcao'nun menajerine iletti.

BENFICA'YI İSTEYEBİLİR

Brezilyalı yıldızın transferinde şimdi tüm gözler Benfica'nın yapması beklenen teklife çevrilmiş durumda. Daha önce Portekiz'de Chaves formasını giyen Marcao'nun Benfica'ya gitme konusunda istekli olabileceği belirtiliyor.

Portekiz basını da Benfica'nın takımdan ayrılması beklenen Jan Vertonghen'in yerine stoper aradığını ve listede çok sayıda isim olduğunu belirtiyor.

1 HAFTAYA DURUMU NETLEŞECEK

Marcao'nun takımdaki geleceğinin en geç 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Brezilyalı yıldızı satması durumunda prensip anlaşmasına varılan Jason Denayer'i kadrosuna katacak.