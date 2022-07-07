Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ola Solbakken transferinde sürpriz gelişme!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bodo/Glmit forması giyen Ola Solbakken'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün dışında Roma ve Eintracht Frankfurt da oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, Norveçli futbolcuyla bir talip daha çıktı. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, yeni transferlerini açıklamaya hazırlanıyor.
Cimbom, Porto forması giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile her konuda anlaştı.