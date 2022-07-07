Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ise geçtiğimiz günlerde Ola Solbakken'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Solbakken hakkındaki iddiaları gördüm ancak 1 Ağustos'a kadar elimizdeki hiçbir oyuncuyu satmayacağız." demişti.