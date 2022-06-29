Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da gösterdiği performansla göz dolduran ve sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray'a dönen Yunus Akgün'e talip çıktı. Fransız ekibi Lille'in genç futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenilirken, önerilen bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Lille Kulübü, Galatasaray'ın bir genç yıldızı için daha devreye girdi... Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Mustafa Kapı'yı iki yıl önce kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi. Lille'in, Adana Demirspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e talip olduğu ortaya çıktı.

TEMAS KURULDU

Bilindiği gibi 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak tam 26 gollük katkı sağlamıştı. Lille Kulübü'nün uzun süredir Yunus Akgün'ü takip ettiği ve Fransız ekibinin menajerleri ile temasa geçtiği ifade edildi.

6 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Hürriyet'in haberine göre; Lille'in, Yunus için 6 milyon Euro gibi bir bonservis rakamını gözden çıkardığı öğrenilse de Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi beklenmiyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda şampiyonluk hedefine ulaşılması adına Kerem ile Yunus'un kilit rol oynayacağını dile getirip iki futbolcudan üst düzey katkı alacağına inandığını söylemişti.

OLUMSUZ YANIT VERİLMESİ BEKLENİYOR

Buruk "Astronomik bir teklif gelmediği sürece hem Kerem hem de Yunus'un kalmasını istiyorum" derken, yönetimin de Lille'in teklifine ve girişimlerine olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.