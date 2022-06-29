Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Aston Villa forması giyen Fransız futbolcu Morgan Sanson ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022/2023 sezonu için hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

İlk olarak Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda adı William Carvalho ve Nampalys Mendy gibi isimlerle anılan Cimbom ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Express&Star'da yer alan habere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Morgan Sanson'ı gündemine aldı.

FRANSA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın dışında birkaç Fransız ekibinin daha istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 10 maça çıkan Morgan Sanson, 1 asist kaydetti.