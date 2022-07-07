Galatasaraylı Marcao Sevilla'ya transfer oldu! İşte bonservis bedeli
Galatasaray, Marcao transfer için Sevilla ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, yıldız stoper için İspanyol ekibinden 12+3 milyon Euro bonservis alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022- 15:29
Galatasaray, Marcao transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Sarı kırmızılı kulüp, yıldız savunmacıdan önemli bir gelir elde edecek.
İspanyol ekibinin, Marcao için 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Brezilyalı futbolcu Marcao, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda yer almamıştı.