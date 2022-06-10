Sarı-kırmızılı kulüpte seçime bir gün kala iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, son vaatlerini verip projelerini anlattı. Özbek, adaylık sürecinde transfer çalışmalarının üzerinde durduklarını bildirdi.
Galatasaray’da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’dan seçim öncesi son açıklamalar!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı kulüpte seçime bir gün kala iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, son vaatlerini verip projelerini anlattı. İşte Özbek'in ve Hamamcıoğlu'nun o sözleri…
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Özbek "Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet'in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık" dedi.
HERKES SEÇIME KATILSIN
Özbek, birçok proje anlattıklarını dile getirerek, "Galatasaray'da barışı, sevgi iklimini sağlayamazsak bu projelerin hiçbir hükmü yok. Hiçbir şekilde başarı gelmez. İlk hedefimiz G.Saray'da sevgi iklimi oluşturmak. Çünkü başarıya giden yol bu iklim olmadan her zaman yarıda kalır."