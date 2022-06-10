9.5 MİLYAR KAYNAĞIMIZ OLACAK

"Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Altyapıyla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerden orta vadede yani 3-4 sene gibi bir zaman zarfında 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. 9 milyardan 3 milyar ödediğimiz zaman kulübün geleceğini rahat planlaması için 6 milyarlık bir fon oluşuyor. Bu fonu da çok dikkatli kullanarak Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılına taşımayı düşünüyoruz.