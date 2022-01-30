Son dakika transfer haberine göre Galatasaray Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı kiraladı. Şilili futbolcu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. (GS spor haberi)

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Sarı - kırmızılılar, orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın kiralık transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladı.



Galatasaray'ın kısa süre içerisinde transferi resmen açıklamasının beklendiği ifade edildi.



Bu sezon Fiorentina formasıyla 8 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 1 asist yaptı.



ERICK PULGAR KİMDİR?

Erick Pulgar 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi.

19 yaşında profesyonel olan Pulgar 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.

Erick Pulgar, kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi.

9 Temmuz 2019 tarihinde Fiorentina, Bologna'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı.

Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pulgar'ın piyassa değeri ise 8.5 milyon Euro.