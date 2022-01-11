Kötü gidişat ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi. Ayrılık sürecinden yeni teknik direktöre, transferlerden seçim kararı alınıp alınmayacağına dair konuşan Elmas, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve olaylı bir ayrılık yaşanmadığını dile getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kötü gidişat ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım.

"TÜM SORUMLULUK BANA AİT"

Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışır, konuşur ve son kararı başkan verir. Ben aday olurken çok zor kararlar vermem gerekeceğini biliyordum. Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin.

"AYRILIK HİÇ OLAYLI OLMADI"

Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu.

Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim.

Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.

"SAYGISIZLIK OLUR"

Fatih Terim'i seçim vaadi olarak konumlamak saygısızlık olur. Gençleştirme stratejisi uygulamak hem risk, hem mecburiyet. Fatih hoca, bizim stratejilerimizi ilk divan kurulunda eleştirebilir veya yorumlayabilir. Fatih hocanın, Galatasaray içindeki konumu devam ediyor. Bunu da böyle değerlendirmenizi rica ediyorum. Terim ile ayrılmamızın sebepleri artık önemli değil.

"KOLAY BİR YOL TERCİH ETMEDİK"

Birlikte çok şey başaracağız söyleminin altını doldurayım. Yola çıkarken kolay bir yol tercih etmedik. Galatasaray'ın yanlış alışkanlıklarla geldiği bu zor dönemden çıkması için gerekli önlemleri alacağımızı söyledik.

Birlikte çok şey başaracağımıza hala inanıyoruz. Tüm cesaretimizi göstereceğiz. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da normal. Biz hedeften vazgeçmeyeceğiz. Her hareketimizde Galatasaray'daki ayrışmaya katkıda bulunmamaya çalışıyoruz. Biz bir ekibiz ve ekip olarak tüm kararları birlikte alıyoruz. Ekip arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına koyulmasını asla kabul etmeyeceğimi söyleyeyim.

Galatasaray'da uzun vadeli kurumsal bir futbol ortamı için birçok arkadaşım bana yardımcı oluyor. Futbol, buranın en kritik branşı. Geniş yönetim kurulunu, herkesten yararlanmak için kurduk. Herkesin farklı özellikleri var.

"TERİM GALATASARAY'IN EFSANESİDİR"

Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesidir. Fatih Terim, Galatasaray'da asla unutulmayacak, tarihin en büyük başarılarına imza atmış biridir. Ona veda edildiğini düşünmüyorum. Hoca da ne arzu ederse her zaman yaparız. Bunu basit bir teknik direktörlüğü olarak görmek, çok yanlış olur.

Ben, Fatih hocayla konuşmaya devam edeceğim. Bunu da konuştuk zaten. Fikirlerinden faydalanacağımı söyledim.

"SEÇİM KARARI ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Buraya Galatasaray üyelerinin tercihiyle geldik. Tüzüğümüz bellidir. Endişe duymadan, ekibimizle beraber bildiğimiz yoldan dönmeden, bazen çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz.

Zor kararları alacak kadar cesuruz. Üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı düzeltip Galatasaray'a zarar vermeden doğruyu bulmak.

Fatih Terim, Florya'da olmayabilir ama hala Galatasaray'da. Divan kurulunda yan yana oturabiliriz.

"G.SARAY'IN CİDDİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR"

Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Mali disiplin uygulamak zorundayız. Transferin en önemli koşulu, maddi koşullardır. Gerekirse transfer yapmayız. İhtiyaç doğrultusunda alternatif oyuncularla görüşüyoruz ama içinde bulunduğumuz ekonomik yükümlülükler sebebiyle keyfi davranma durumumuz yoktur.

"TEKLİF YOK"

Birkaç oyuncumuzla ilgili kiralama teklifi geldi ama kulübümüzün geleceği için faydalı olabilecek net bir teklif oluşmadı.

Ben de bir taraftarım. Taraftarlarımızın son süreçte yaşadıklarını da anlıyorum. Sahadaki sonuçlara verilen tepkileri de anlıyor ve saygı duyuyorum. Sonuçlardan biz de memnun değiliz.

Taraftarımız bizi takdir etmiyor olabilir ama üslup önemli. Galatasaray, diğer kulüplere benzemez. Eleştirinin de takdirin de bir üslubu vardır.