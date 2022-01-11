Fatih Terim tazminat istedi mi? Burak Elmas canlı yayında açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığına dair açıklamalarda bulundu. Elmas,"Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 18:56