Fatih Terim tazminat istedi mi? Burak Elmas canlı yayında açıkladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığına dair açıklamalarda bulundu. Elmas,"Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi." dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 18:56
İŞTE ELMAS'IN SÖZLERİ:
"FATİH HOCAMIZIN TAZMİNAT TALEBİ OLMADI"
Fatih hocamız ile bir konuşma yaptık. Bu beni ve hocamızı ilgilendirir. Ben tazminat konusunda gerekeni yapacağımızı söyledim ama Fatih Terim'in bir talebi olmadı. Böyle bir konuşma sonunda ayrılık gerçekleşti. Çok samimi bir konuşma oldu. Galatasaray'a yakışan şekilde.
"AYRILIĞI DA YAKIŞAN ŞEKİLDE YAPMALIYIZ"
Galatasaray'a yakışan şekilde ayrılmaya özen gösteriyoruz. Futbolcularımız için de geçerli bu. Birlikteliği nasıl yapıyorsak ayrılığı da Galatasaray'a yakışan şekilde yapmamız gerekiyor.
"SEÇİM VAADİM TERİM DEĞİL, PROJELERİMDİ"
Fatih Terim'i seçim vaadi olarak göstermek hem Fatih Terim'e hem de üyelere haksızlık olur. Bu seçimde benim vaadim projelerimdi. Galatasaray için yapmak istediklerimdi. Bunun için yine çalışıyoruz. Saha sonuçlarını kimse tahmin edemez.