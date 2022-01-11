Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş açıklama! "Telefon numaramı yayınlamışlar"

Spor Toto Süper Lig'de oynanan son 9 maçta 1 galibiyet alan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Ayrılık sonrası sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas, "Sosyal medyada cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan beri mesajlar, telefonlar geliyor. Bu, Galatasaray başkanlık makamına hakarettir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:40 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 18:41