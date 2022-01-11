GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas açıkladı! Domenec Torrent...

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığının ardından yeni teknik direktörü resmen açıkladı. Elmas, "Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık." dedi

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 19:06