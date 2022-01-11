GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas açıkladı! Domenec Torrent...
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığının ardından yeni teknik direktörü resmen açıkladı. Elmas, "Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık." dedi
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 19:06
İŞTE O SÖZLER:
"TORRENT İLE ANLAŞTIK"
"Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. İleri, uzun vadede bu işleri yapabilecek isimlerle görüştük. Başka isimlerle de görüştük ancak bizim projemize en uygun isim olduğunu düşündük."
"SON DERECE KUVVETLİ BİR İSİM"
Zaten bu kararı aldığıma göre, erken olmadığını düşünüyordum. Şu an da tabii ki görüşmemizde ben de tanıma fırsatı yakaladım. İyi araştırdım. Galatasaray için en uygun isim olacağını düşündüm. Son derece kuvvetli bir isim. Galatasaray'a faydası olacağını düşüyorum. Birlikte çalıştığı isimlerle de görüştüm, konuştum. Son derece bilgisi ve tecrübesi olan bir isim.
"PROJELERİMİZ DEĞİŞMEDİ"
Uzun vadeli, kısa vadeli projelerimiz değişmedi. Uygulayacak kişiler değişebilir ancak bir karar verdik. Biz karşılıklı hocamızla konuştuk ve bu kararı aldık. Nedeni ile ilgili bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bunun Galatasaray'a şu an hiçbir faydası yok. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak gerek.