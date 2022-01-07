GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cedric Bakambu'dan yeşil ışık! Avrupa'ya dönmek istiyor
Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Cedric Bakambu'yu listenin başına yazdı. 30 yaşındaki santrfor Avrupa'ya dönmeye sıcak bakarken, projenin önemine göre takım seçeceğini kaydetti. İşte o açıklamalar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Çin Ligi ekibi BJ Guoan ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Cedric Bakambu, Fransız basınına röportaj verdi. Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle santrfor arayan Galatasaray'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki Kongolu golcü, önemli açıklamalarda bulundu.
Fotomaç'ın haberine göre; Avrupa'da futbol oynamak istediğini açıklayan Bakambu, en önemli kriterin teknik direktör ve kulübün planı olduğunu söyledi. İspanya, Fransa ve Türkiye'deki kulüplerle adının anılmasını yorumlayan Bakambu, "İlişkiler önemli. Teknik heyetin isteğini bilmem gerekiyor" yorumunu yaptı.
AFRİKA KUPASI'NDA YOK
Sezonun ilk yarısını Asya kıtasında geçirdiği için Avrupa Ligi'nde oynamasında sakınca bulunmayan Bakambu, bonservisi elinde olduğu için de Galatasaray adına cazip bir transfer olabilir. Ayrıca Kongo Milli Takımı da Afrika Kupası'na katılamadığı için de direkt sarı-kırmızılılarda oynamaya başlayabilir.
Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve Türkiye'yi de tanıyan Bakambu, gideceği takımın teknik direktörünün önemli olduğunu belirtti. Yıldız santrfor, "Bir grupta teknik direktörün görüşünün çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Sportif mücadelede aradığım şey bu açıkçası" diye konuştu.
40 MİLYON EURO ÖDENDİ
Bakambu, futbola Fransız ekibi Sochaux altyapısında başladı. 107 maçta 21 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, 2014'te 1.8 milyon euro'ya Bursaspor'a gelmişti. Timsah'ta 40 maçta 21 gol atıp, 7 asist yapan Bakambu, 2015'te Villarreal'e 7.5 milyon euro'ya gitti. Bakambu, İspanya'dan Çin'e ise tam 40 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2018'de transfer oldu.
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