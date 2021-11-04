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GALATASARAY

SON DAKİKA: Galatasaray'dan TFF'ye seyirci yanıtı!

Galatasaray’dan TFF’ye seyirci yanıtı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seyirci açıklamasına yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların resmi internet hesabından yapılan açıklamada Bir UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA'dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, UEFA'nın 'Oyuna Dönüş Protokolü'nün Seyirci Kabulü Başlıklı 13. Maddesi hükümlerine göre", UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır " demektedir. Yani UEFA, stadyum kapasitesi aşımı nedeniyle bir disiplin cezası verecekse, yerel federasyon ve yerel yönetimlere stadyum kapasitesi ile ilgili durumu ve regülasyonu sorar." ifadelerine yer verdi. İşte açıklamanın tamamı... (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı seyirci açıklamasına yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA'dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, UEFA'nın 'Oyuna Dönüş Protokolü'nün Seyirci Kabulü Başlıklı 13. Maddesi hükümlerine göre", UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır " demektedir. Yani UEFA, stadyum kapasitesi aşımı nedeniyle bir disiplin cezası verecekse, yerel federasyon ve yerel yönetimlere stadyum kapasitesi ile ilgili durumu ve regülasyonu sorar.

UEFA, yerel federasyonun belirlediği kapasite aşımı varsa disiplin cezası uygulayabilir. Kulübümüzün TFF'ye yaptığı 01.11.2021 tarihli başvuruda, Türk takımlarının Avrupa'daki durumu, maçın önemi, UEFA müsabakası olması nedeniyle milli bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanmış ve 9 Kasım'daki tam kapasite kararının böylesine tarihi bir maçta, 5 gün önceden uygulanması talep edilmiştir. TFF ise bu talebimizi, 9 Kasım tarihine atıf yaparak reddetmiştir.

Hal böyle iken UEFA, TFF'ye kapasite ile ilgili kararı ve regülasyona ilişkin son durumu soracak ve ona göre karar verecektir. Kararı verecek olan UEFA, belirleyici olan TFF'nin regülasyon ve kapasite kararı olacaktır.

Yani kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiç bir aksiyon alınmayacak ve disiplin mekanizması işletilmeyecekti. İşbu hukuki gerçek karşısında TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Galatasaray Spor Kulübü

TFF'den G.Saray'a ceza yanıtı! haberin devamı

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