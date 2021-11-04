06 Kasım 2021, Cumartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray için bomba Moussa Marega iddiası! Transferde Diagne detayı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, yeni bir golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Son olarak takımın deneyimli santrforlarından Radamel Falcao ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, takıma yeni bir forvet almak istiyor. Gündeme birçok isim gelirken son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray için bomba Moussa Marega iddiası! Transferde Diagne detayı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, yarışını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, devre arasında bir golcü transfer ederek takıma güç kazandırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray için bomba Moussa Marega iddiası! Transferde Diagne detayı

OCAK AYINDA OLAY TAKAS İDDİASI!

Galatasaray'da sezonun performansıyla beğenilen isimlerinden Mbaye Diagne'nin Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması gündeme geldi. Senegalli golcünün takasta kullanılacağı ve yerine dünyaca ünlü golcünün düşünüldüğü iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray için bomba Moussa Marega iddiası! Transferde Diagne detayı

'G.SARAY VE AL HILAL, DIAGNE-MAREGA TAKASINI GÖRÜŞÜYOR'

Milliyet'in FootballNewsWestAfrica'ya dayandırdığı habere göre Galatasaray ve Al Hilal kulüpleri Diagne-Marega transferi için görüşme halinde. Al Ahli'nin Diagne artı 3 milyon Euro istediği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray için bomba Moussa Marega iddiası! Transferde Diagne detayı

DIAGNE, BABEL VE FEGHOULI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Galatasaray'ın daha önce Club Brugge ve West Bromwich'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne'yi devre arasında bonservisiyle göndermenin planlarını yapıyor. Sarı Kırmızılılar Diagne dışında Babel ve Feghouli'yi de gönderip transferde kaynak yaratmanın peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray için bomba Moussa Marega iddiası! Transferde Diagne detayı

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Porto'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Marega kariyerinde beklenen sıçramayı yapamasa da 10 milyon Euro'luk piyasa değeriyle öne çıkıyor. Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Al Hilal'e katılan Marega bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

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