06 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama geldi!

TFF’den G.Saray’a ceza yanıtı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

TFF, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı resmi duyuruda Galatasaray Kulübü'ne yanıt verdi. Açıklamada, "Söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır." denildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

"UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü'ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; söz konusu maç UEFA'nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım'dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu'nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü'nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF'nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

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