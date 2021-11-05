Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının ardından Halil Dervişoğlu: Galibiyetle ayrılabilirdik
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova ile berabere kalan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Halil Dervişoğlu, maçta çok fazla pozisyon bulduklarını anlatarak, "Orada en az bir gol daha çıkarmamız lazımdı. Bu bize bir ders oldu. Ayrıca skoru korumamız lazımdı. Pozisyonlarda bir gol daha bulmamız gerekiyordu. Bütün takım iyi mücadele etti. Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik. Takım olarak bu maçı yenilgi gibi hissettik." ifadelerini kullandı.
Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istediklerini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Büyük takımda oynuyorsanız hayalleriniz de büyük oluyor. Avrupa Ligi'nde elimizde büyük bir şans var. Elimizden geleninin fazlasını vereceğiz. İnşallah takım olarak büyük bir başarı elde ederiz." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...