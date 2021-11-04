Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom Lokomotiv'i elinden kaçırdı! Haftayı lider kapattı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Baştan sona Rus ekibi karşısında oyunda ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takım mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve 4. haftayı da lider bitirmeyi garantiledi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın golünü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydederken; Lokomotiv Moskova'nın golü ise 73'te Kamano kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 4 maç sonucunda aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise puanını 2'ye yükseltti.

G.Saray grubun 5. maçında 25 Kasım Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek. Lokomotiv Moskova ise yine aynı gün Lazio'yu ağırlayacak.

G.SARAY AVRUPA'DA İLK GOLÜNÜ YEDİ

Avrupa Ligi'nde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, ilk 3 maçta kalesini gole kapatmıştı. Cimbom yediği bu golle 4. maçında kalesinde ilk kez golü görmüş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve pasını yerden ceza sahası yayında bulunan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

17'nci dakikada Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top kaleye yöneldi, Muslera'yı geçen topu Van Aanholt çizgiden çıkardı.

GOL! 43'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sağ kanatta topu kaptı ve rakibinden sıyrılarak pasını sol kanata yolladı. Topla buluşan Van Aanholt, pasını tekte Feghouli'ye bırakırken, Feghouli'nin ceza sahası yayından yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'ık üstünlüğü ile son buldu.

53'üncü dakikada Morutan, Van Aanholt'tan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruş kalecide kaldı.

54'üncü dakikada Halil Dervişoğlu, topla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun Cicaldau'ya çıkardığı topu Rumen futbolcu da Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

GOL! 72'nci dakikada Maradishvili'nin sağ kanattan yerden kestiği topta Kamano meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.

81'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

84'üncü dakikada Kerk topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş auta gitti.

86'ncı dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan altıpasa çevirdiği sert top, önce kaleciye sonrasında direğe çarparak oyun alanına döndü.

88'inci dakikada Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunda Smolov'un kafa vuruşunu Muslera kurtardı. Seken topa sert vuran Murillo'nun şutunu da yine Muslera çıkardı ve topa sahip oldu.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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